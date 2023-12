Internal Shower: bebida viral realmente purifica o corpo e elimina toxinas?

Com a promessa de melhorar a qualidade da vida, o fim da prisão de ventre, do inchaço, e alívio do sistema digestivo. A bebida foi inicialmente divulgada por Daryl Gioffre, nutricionista e autor de livros como “Get Off Your Acid” e “Get Off Your Sugar”.

Após ser apresentada por Daryl, a bebiba ganhou ainda mais destaque ao viralizar pelo TikTok, onde acumula mais de 120 milhões de visualizações com a hashtag #internalshower.

A preparação da bebida requer apenas quatro ingredientes simples: água, limão, sal e sementes de chia. Com os ingredientes em mãos, basta misturar 2 colheres de sopa de sementes de chia, um copo de água, suco de 1 rodela de limão e 1/8 colher de chá de sal, deixando repousar até que as sementes de chia formem um gel.

Apesar da popularidade, especialistas, acreditam que a mistura não é tão benéfica para a saúde. Em entrevista para o UOL, a nutricionista Patrícia Lara, alertou sobre um dos ingredientes. “É preciso entender que, ao beber água com sal, algumas pessoas vão conseguir captar muito mais glicose do intestino para o sangue, muito mais do que elas captariam se o sal fosse baixo”, alerta.

Além disso, vale destacar que o consumo excessivo de sal está ligado ao risco de doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, dentre outras. Também é preciso ter cuidado com receitas divulgadas na internet. O recomendado é procurar a ajuda de um profissional antes de iniciar a usar esse tipo de substância.

