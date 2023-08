Como tirar o excesso de sal da comida?

Sal branco de cozinha. Foto: Pixabay

O sal é um elemento essencial para realçar o sabor dos alimentos, mas pode se tornar um problema quando usado em excesso. Quando isso acontecer, não tema mais! As batatas serão as grandes aliadas para consertar a sua receita, já que elas são neutras e capazes de absorver os excessos ao longo do cozimento.

Mas atenção! Essa técnica fica restrita ao feijão, molhos, caldos e líquidos em geral; sendo ineficaz para sólidos e semi-sólidos. Agora, se foi o arroz que passou do ponto no tempero, a recomendação é utilizar uma fatia de pão de fôrma, mergulhando rapidamente na panela para absorver o excesso.

As dicas práticas de cozinha reunidas por Beatriz Olivetti, da equipe Paladar, incluem sugestões da chef Heloisa Bacellar. Confira mais truques da cozinha aqui.