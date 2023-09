Dois depósitos de vinho estouraram no último domingo (10) na cidade de Anadia, região central de Portugal. A destilaria Levira, responsável pelos armazéns, não soube informar a quantidade de vinho perdido no acidente.

Moradores locais classificaram o caso como um verdadeiro rio de vinho tinto, que tomou as ruas de Anadia durante todo o dia. As imagens compartilhadas em redes sociais mostraram as vias públicas completamente tomadas pela bebida, que chegou até a formar correnteza.

Moradores de Anadia também expressaram temor de que os litros de vinho contaminassem um rio local, mas a prefeitura afirmou que conseguiu evitar que a bebida alcóolica chegasse até lá. O órgão disse também que não há registro de vítimas, mas ainda avalia os danos estruturais.

