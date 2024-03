Jacquin diverte internautas ao não reconhecer campeã do MasterChef; veja vídeo

O chef Erick Jacquin chamou atenção nas redes sociais durante essa semana após encontrar Isabella Scherer, campeã do MasterChef 8, e não reconhecê-la.

A cozinheira publicou um vídeo explicando que já encontrou o jurado do programa em outras ocasiões, mas que ele sempre acaba esquecendo dela.

Desta vez, Isabella pediu uma foto para Jacquin sem se apresentar. Ela gravou o momento e compartilhou no Tiktok, divertindo internautas.

Com a repercussão do vídeo, o chef se manifestou em seu perfil do Instagram em tom de brincadeira. “Você não tem foto comigo no MasterChef ? Você pensa que eu não te conheço, eu faço tipo que não te conheço. Entendeu? Fala muito. Um abraço”, disse o chef francês.

Jacquin marcou Isabella na publicação, com seu tradicional bordão “tá me ouvindo?”, e ela comentou: “te amo, Jacquin”.