MasterChef Profissionais: campeã da temporada revela sofrer preconceito

Na última terça-feira (14) foi ao ar o último episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, que sagrou Bárbara campeã após uma acirrada disputa de menus autorais com seis etapas com o finalista Franklin.

O resultado final da edição é um marco histórico visto que, antes de Bárbara, a chef Dayse Paparoto foi a única mulher a erguer o troféu da categoria, em 2016. A conquista alegrou alguns telespectadores, que celebraram nas redes sociais:

Em entrevista exclusiva ao QG MasterChef, a vencedora rememorou parte de sua trajetória como profissional da cozinha revelando o quanto a misoginia fez (e ainda faz) parte do cotidiano de quem opera no setor: “Na nossa jornada tudo é muito difícil, mas às vezes as pessoas colocam à prova, né?! É aquela coisa do ‘Você sabe?’; ‘Será que é o suficiente?’. E às vezes parece que a gente tem que fazer sempre mais para que [estejamos] na mesma posição. E essa é a minha sensação, de que eu tive que batalhar muito mais do que um homem que fazia o suficiente”, disse em relação à sua carreira como um todo - não necessariamente ao jogo.

A profissional ainda menciona os empecilhos que mães enfrentam ao tentar conseguir vagas de emprego: “Parece que, por você ser mãe, você vai faltar. Sendo que, na verdade, o que eu mostrei no programa foi o contrário [...] isso me potencializa como profissional; me faz um ser humano melhor [...] a gente pode ser colocada de igual para igual, nós podemos definir nossas escolhas, definir onde queremos estar. Isso é muito importante”.

