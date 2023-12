Masterchef+: Jacquin revela qual prato típico brasileiro é o seu favorito

Nesta terça-feira (28), o o episódio do Masterchef+ trouxe para a cozinha do programa arroz e feijão, considerados típicos na mesa dos brasileiros. Nesse contexto, Érick Jacquin acabou revelando como prefere comer o prato.

Com o desafio aos participantes de fazer uma receita doce e salgada com os ingredientes, o chef logo confessou como se sentiu em relação ao alimento quando chegou no nosso país. ‘’Quando eu cheguei no Brasil, eu não estava acostumado a ver tanta gente comer arroz’', disse.

‘‘Poucos países fazem arroz tão bem como o Brasil. Que no Brasil a gente faz um arroz com sabor, com gosto, com tempero’', considerou. Em entrevista ao portal Band, o chef ainda revelou como gosta de comer o prato.

‘’Eu como arroz como um prato formidável, o chamado prato feito. Arroz, feijão, ovo frito, uma carne do lado. Eu adoro, é maravilhoso’', admitiu. Questionado sobre misturar os ingredientes ou deixar um por baixo e outro por cima, o chef respondeu.

‘’É o arroz de um lado e o feijão de outro. Eu não gosto de misturar as coisas. Como junto, mas eu não misturo’', contou, deixando claro que se apaixonou pela combinação brasileira.

Receitas testadas e aprovadas

