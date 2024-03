Janaína Torres é eleita a melhor chef feminina do mundo pelo 50 Best

O The World’s 50 Best Restaurants anunciou, nesta quinta-feira, 21, que a brasileira Janaína Torres foi nomeada a Melhor Chef Feminina do Mundo de 2024, de acordo com o portal oficial.

A vencedora é proprietária de diversos estabelecimentos em São Paulo, incluindo a renomada Casa do Porco -que conquistou, no Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, o 4º lugar, e o 12º lugar na lista mundial no mesmo ano.

Em uma entrevista ao 50 Best, Torres compartilhou detalhes de sua jornada na gastronomia, que teve início aos 12 anos. “Esteja aberto ao aprendizado, mas nunca se esqueça de seus próprios ideais. Não se perca no processo”, citou, refletindo sobre sua inspiradora trajetória.

“[Este prêmio] Não é algo que eu esperava. Passei por muita coisa nos últimos anos e este prêmio chegou em um momento em que sou realmente o mais ‘eu’ que já fui. É ainda mais significativo”, comentou Torres sobre a premiação.

PUBLICIDADE

50 Best

A premiação conta com um painel de jurados especializados no ramo, que inclui proprietários, críticos e chefs de diversas regiões do mundo. A ideia por trás disso é garantir uma variedade de perspectivas e experiências que contribuam para a formação da classificação final, refletindo os pontos de vista relevantes de quem frequenta estes estabelecimentos.