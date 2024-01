50 Best: 13 restaurantes brasileiros são contemplados entre as melhores descobertas

Com diversas edições lançadas ano a ano - uma delas chegando a contemplar apenas restaurantes da América Latina em novembro de 2023 -, o 50 Best exibiu na última quarta-feira (24) uma lista que revela as melhores descobertas de restaurantes, bares e, pela primeira vez, hotéis também.

Mais de 600 estabelecimentos foram adicionados à plataforma por recomendação de especialistas, e entre eles estão 13 localizados no Rio de Janeiro. São eles:

Vizinho Gastrobar;

Sud, O Pássaro Verde;

Aprazível;

Liz Cocktail & Co;

Oro;

Ristorante Hotel Cipriani;

Alloro Al Miramar;

Grado;

Sult;

Chez Claude;

Mee Restaurant;

Naga Rio;

Nosso.

Como funciona o 50 Best?

Considerado o ‘Oscar da gastronomia’, o 50 Best não é de caráter classificatório, embora conte com avaliações profissionais para que os estabelecimentos entrem nas listas. A plataforma que hoje aponta para mais de 3200 bares e restaurantes é, na verdade, um guia elaborado para apresentar o melhor que as cidades ao redor do mundo têm a oferecer.