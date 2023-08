La Guapa lança novo sabor de empanada

La Guapa acaba de lançar sua 15ª empanada que é recheada com quantidade generosa de carnes bovina e suína, acompanhadas de ingredientes com sabores como o tomate, muçarela, cebola, orégano, alho, pimenta-calabresa, manjericão e o azeite.

Conhecida mundialmente, Sophia Loren, é uma das principais atrizes do cinema italiano, e leva o nome da empanada. A atriz alimenta uma paixão pela gastronomia. As novas empanadas custam R$ 12,50 cada uma. Pedidos também podem ser feitos no aplicativo de entrega da marca.

La Guapa de Santos fica na Rua Guaiaó, 143, na Aparecida. E funciona de segunda a sexta, das 10h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 22h.