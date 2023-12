Lasai: Saiba quanto custa comer no 14º melhor restaurante da América Latina

O Lasai restaurante é comandando pelo chef Rafael Costa e Silva, que alcançou o 14º lugar no ranking 50 Best Latin America 2023 por meio da culinária. A localização do estabelecimento, no Largo dos Leões, em Humaitá, é no Rio de Janeiro.

Um dos grandes destaques é que, simplesmente, o interior do estabelecimento faz com que você se sinta em um ambiente não somente moderno, mas também privado, com a média de 10 cadeiras disponíveis no balcão para quem tem condições de pagar R$ 1.150 pela experiência gastronômica.

O lugar só conta com menu-degustação e pode depender, também da cultivação das hortas próprias. Sim! Para você entender melhor, o Lasai possui duas ‘plantações’ no Itanhangá e Vale das Videiras, que são a ‘’base de inspiração e mudanças constantes’' no cardápio, como descreve o site.

Apesar dessa predominância, o restaurante não deixou de lado a diversidade de carnes, peixes e frutos do mar, que também são recheados de técnicas contemporâneas nos 8 aperitivos, 3 pratos e 2 sobremesas servidos. Quer saber mais? Acesse o conteúdo completo do lugar clicando aqui.

PUBLICIDADE

Gostou e quer saber mais? Você também pode conferir uma lista completa e detalhada das melhores opções gastronômicas do Rio de Janeiro acessando a matéria escrita pela Patrícia Ferraz, do Paladar, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.