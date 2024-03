Lata de alumínio na airfryer pode causar acidentes, afirma especialista

Que tal conquistar um doce de leite irresistível e cremoso na airfryer, em menos de uma hora? Recentemente, uma receita prática, dispensando o uso da panela de pressão, causou alvoroço nas redes sociais. O método envolve cobrir uma lata de leite condensado com papel alumínio e levá-la à airfryer por 40 minutos a 160°C. Entretanto, muitos que tentaram essa dica se depararam com problemas, como a lata explodindo, resultando em prejuízos.

Diversos internautas compartilharam experiências semelhantes, incluindo o caso de Dario Centurione, do Almanaque SOS. Vale destacar que, na embalagem do leite condensado, há orientações sobre utilizar a lata na panela de pressão, mas não há menção sobre cozinhá-la dentro da lata na airfryer.

Jacques Krause, diretor de produtos e comércio exterior da Mondial, alertou que não é recomendável colocar produtos enlatados na airfryer, pois a pressão interna da lata pode aumentar, resultando em rupturas. Ele ressaltou os riscos associados ao uso da airfryer e ofereceu dicas para garantir um uso seguro. Krause explicou que o funcionamento do aparelho é baseado na circulação de ar superquente e alertou que alimentos que requerem submersão em água, como a lata de leite condensado, não são adequados para o cozimento nesse eletroportátil.

Ademais, foram compartilhadas precauções essenciais ao utilizar a airfryer, incluindo a necessidade de conectar o aparelho diretamente à rede elétrica, sem o uso de extensões ou adaptadores de tomada. Também foi recomendado posicionar a airfryer conforme indicado no manual para garantir a correta circulação de ar. É fundamental sempre preaquecer o aparelho antes do uso e higienizá-lo com esponja macia e detergente neutro após o resfriamento completo da cuba e do cesto.