Já pensou ter um doce de leite saboroso e cremoso, feito na airfryer em menos de uma hora? Foi exatamente essa receita fácil e sem panela de pressão que viralizou nas redes sociais recentemente. O passo a passo consiste em envolver uma lata de leite condensado em papel alumínio e levar ao eletrodoméstico por 40 minutos a 160°C. No entanto, muitas pessoas testaram a dica - que parecia de ouro - e acabaram tendo prejuízo. Ao reproduzirem em casa, internautas relataram que a lata explodiu, como foi o caso de Dario Centurione, do Almanaque SOS.

Na embalagem do leite condensado, há informações sobre colocar a lata na panela de pressão, o que é permitido desde que ela esteja completamente “imersa em água”. E o fabricante alerta: “deixe-a esfriar antes de abrir”. Mas sobre cozinhar o leite condensado dentro na lata, na airfryer, não há qualquer menção.

Conversamos com Jacques Krause, diretor de produtos e comércio exterior da Mondial, que destacou não ser indicado colocar produtos enlatados dentro do eletroportátil. “Uma vez submetida ao aumento da temperatura, a pressão no interior da lata também aumenta, podendo, eventualmente, se romper”. Ele também alertou para os riscos ao utilizar a airfryer e deu dicas de como usá-la com segurança. Confira!

Como funciona uma airfryer?

“O funcionamento das airfryers é feito por meio de um sistema que aquece e circula o ar no interior do eletrodoméstico. O ar superquente envolve o alimento, o aquece internamente e o cozinha, sem a necessidade de usar óleo. O resultado são alimentos crocantes e preparados de forma mais saudável”, explica Krause.

O que não pode ser feito na airfryer?

Apesar da praticidade e da infinidade de coisas que podem ser feitas na airfryer, alguns produtos não são indicados para cozimento no eletroportátil. O diretor da Mondial recomenda que alimentos que precisam ficar submersos em água para o seu cozimento (como a lata de leite condensado), não devem ser utilizados.

Cuidados com a airfryer

“É importante ligar o aparelho diretamente à rede elétrica compatível, sem o uso de extensões ou adaptadores de tomada. Além disso, posicione a airfryer com a distância mínima de paredes e armários, conforme indicado no manual do produto, para que haja a correta circulação de ar nas partes laterais e traseiras do aparelho”, aconselha Jacques Krause.

Também é indicado sempre preaquecer a airfryer antes do uso para que a receita saia como o desejado. Na hora de higienizar, utilize esponja macia e detergente neutro após aguardar o resfriamento completo da cuba e do cesto.

Receitas de doce de leite (sem airfryer)

Já que fazer doce de leite na airfryer não é um bom negócio, te ensinamos uma receita de doce de leite caseiro e sobremesas que levam o doce para você se deliciar com segurança.

Doce de leite caseiro

Doce de leite do chef Javier Sanchez Foto: LEO MARTINS

Feito com leite, açúcar e nada mais, esta receita fica pronta rapidinho e é feita na panela.

Confira a receita

Mousse

Mousse de doce de leite Foto: Dawilson Fonte/Anhembi Morumbi

Cremosa e deliciosa, esta mousse leva apenas quatro ingredientes, entre eles o doce de leite feito com uma lata de leite condensado cozida por 45 minutos na panela com água.

Confira a receita

Sorvete caseiro

JUNDIAI-SP 09/11/2023 PALADAR SORVETES NANI- sorvetes preparados pela confeitira Nani -SORVETE DOCE DE LEITE FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

Pronto em dez minutos, este sorvete caseiro de doce de leite é uma delícia gelada para todas as horas.

Confira a receita