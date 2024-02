Airfryer: Conheça todos os detalhes da marca eleita a nº1 por especialistas

O mercado está recheado de eletrodomésticos que prometem facilitar o trabalho na cozinha e servir uma refeição deliciosa. Mas, entre as várias opções, a airfryer tem ganhado o coração dos consumidores.

Por isso, o Paladar testou as marcas do aparelho mais encontradas nas lojas. Após avaliação realizada por especialistas, a marca Oster foi considerada a melhor e ganhou o primeiro lugar no pódio. Ao todo, foram testadas oito fritadeiras elétricas.

O aparelho entregou as melhores receitas de batata frita e frango frito, que realmente simulam a fritura em óleo, com batatas crocantes por fora e macias por dentro e um frango a passarinho suculento, com uma casquinha deliciosa.

O painel digital da airfryer facilita a regulagem exata de tempo e a temperatura desejada, além de permitir pausar o funcionamento da máquina a cada abertura da gaveta.

A seguir, confira as especificações do produto campeão do teste feito pelo Paladar:

Marca: Oster

Modelo: OFRT950

Potência: 1.300W

Capacidade: 3,3 l

Preço: R$ 693,99, em Amazon.

Para saber quais foram todas as marcas testadas pelo Paladar e a avaliação dos jurados sobre cada aparelho, leia a matéria completa.