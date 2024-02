Testamos 8 marcas de Airfryer; veja qual ficou em 3˚ lugar

Em mais um teste do Paladar, desta vez envolvendo oito marcas de airfryers disponíveis no mercado, especialistas convidados consideraram critérios como capacidade do cesto, tecnologia e qualidade das comidas para a avaliação.

Durante a degustação, uma das etapas consistiu em seguir instruções de tempo e temperatura para cozinhar batata frita e frango à passarinho no equipamento, visando evitar resultados murchos ou queimados.

A Britânia, com seu modelo BFR15P, alcançou o terceiro lugar na classificação devido a seus pontos fortes, como o cesto espaçoso, o preço atrativo e a qualidade das receitas rápidas.

O grande destaque do produto foi a produção de resultados do frango à passarinho e a batata frita, que lembram a fritura por imersão mesmo sem a utilização de óleo.

Segundo a matéria de Danielle Nagase, essa característica, que está presente na maioria dos modelos, contribuiu para a popularidade das airfryers no mercado. Saiba mais.