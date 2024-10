O lugar perfeito para comer doces franceses e folhados em São Paulo

Há exatamente um mês, foi inaugurada na Bela Cintra uma confeitaria conhecida como Charlotte Pâtisserie em São Paulo. Com a premissa de entregar os melhores doces franceses da capital, ela apresenta um cardápio elaborado pelo chef Romain Coupeaux que reúne sobremesas autorais, inspiradas em clássicos franceses.

A pâtisserie valoriza técnicas autênticas, ingredientes de alta qualidade e apresenta uma proposta que une tradição e inovação. Além dos doces, o ambiente acolhedor da Charlotte atrai clientes em busca de uma experiência gourmet sofisticada.

Dentre as delícias do seu cardápio, o objetivo do chef é incorporar, ao máximo, os ingredientes locais em suas criações. “O Brasil tem uma variedade incrível de frutas e a manteiga que eu uso é feita aqui”, comenta o confeiteiro francês, que promete renovar a seleção de doces constantemente”, relevou em entrevista com a repórter do Paladar Cíntia Oliveira.

Com muita estética, leveza e doçura, vemos um menu que apresenta doces como paris-são paulo, uma releitura do clássico paris-brest, que combina massa choux, chantilly de avelã e chocolate branco com milho tostado, além de pasta de avelãs.

Outra sugestão é a saint honorée de chocolate equatoriano 65% e mel de cacau, com base de biscoito de chocolate, massa choux de chocolate, creme de chocolate com mel de cacau e chantilly de chocolate. Além disso, um mousse de framboesa chamado de Charlotte, torta de limão e por aí vai!

PUBLICIDADE

Saiba mais

Doces franceses para reproduzir em casa

Crème brûlée

Doces franceses para reproduzir em casa Foto: Gustavo Pitta

PUBLICIDADE

Um clássico da confeitaria francesa, ao lado de um sabor incrível, simplicidade na hora do preparo e ainda, apenas quatro ingredientes e uma panela, você pode fazer um crème brûlée delicioso. Saiba mais neste link.

Macaron de chocolate amargo

Doces franceses para reproduzir em casa Foto: Júlia Nuss

Outra receita que se popularizou na França foi o macaron. Protagonista até mesmo dentro do cinema, essa versão é equilibrada em termos de sabores no paladar, especialmente ao conter chocolate amargo. Veja a receita completa aqui.