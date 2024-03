Maionese de supermercado: qual marca superou as expectativas dos chefs?

Paulo Yoller, chef do Meats, foi um dos avaliadores que provou oito marcas de maionese do mercado e destacou que essas versões industrializadas têm sabores diferentes, podendo variar entre acidez, dulçor mais intensos e até excesso de sal.

Entretanto, a Heinz superou as expectativas de todos os chefs ao apresentar um gosto equilibrado entre essas três características. A marca também conquistou o primeiro lugar na avaliação, conforme o conteúdo de Chris Campos, devido à sua textura firme e aroma adocicado.

O teste foi realizado pelo Paladar em 2023 com o objetivo de eleger as melhores marcas de maionese do mercado. Entre as muitas opções disponíveis, Hemmer e Hellmann’s também se destacaram na avaliação.

Para isso, as marcas foram experimentadas puras ou com bolachas cream cracker, recebendo pontuações de 0 a 10 em aspectos como aroma, textura e sabor, sendo estes os principais critérios avaliados. Saiba mais.

Segundo o Instagram da marca, outros sabores de maionese estão disponíveis para os consumidores, como a de alho tostado com ervas e páprica defumada. Apesar de parecerem apetitosas, essas versões não foram incluídas no teste do Paladar.