Maionese colorida? Lanchonete brasileira viraliza com 8 tipos de molho

A maionese, como estamos acostumados, geralmente possui uma coloração levemente amarelada. Até mesmo sua versão esverdeada é conhecida entre os amantes de molhos e hambúrgueres saborosos.

No entanto, uma publicação na rede social X causou alvoroço ao mostrar maioneses com diferentes colorações. Havia azul, rosê, esbranquiçada, verde clara e outras variações. Essa diversidade faz parte da estratégia de uma lanchonete localizada em Maringá, no Paraná, chamada “Dadú Lanches”.

Segundo uma publicação do estabelecimento sobre o assunto, a coloração desses molhos é resultado dos diferentes tipos de maionese disponíveis -além das tradicionais-, que são preparadas com ingredientes distintos, como tomate seco, alho, curry, cheddar, pimenta e catupiry.