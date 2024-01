Relembre quais foram as 3 melhores marcas maionese em 2023 eleitas por Paladar

A maionese é um molho versátil, que pode ser caseiro ou não, mas que sempre está presente na hora de comer um bom lanche, seja hambúrguer ou hot dog. O ingrediente também é usado como incremento de saladas e carnes.

De olho no gosto dos brasileiros por maionese, o Paladar decidiu testar as marcas mais encontradas nos supermercados. Jurados convidados avaliaram 8 maioneses e definiram um top 3 com as melhores, confira:

As melhores maioneses do mercado

HEINZ HEMMER HELLMANN´S

A maionese da Heinz foi a campeã na avaliação dos jurados por apresentar sabor equilibrado, acidez delicada, aroma adocicado, tempero na medida e textura firme. O molho foi definido como muito saboroso.

A Hemmer ficou em segundo lugar e o produto foi descrito como uma maionese de sabor ácido, um pouco adocicado, de textura muito lisa e aroma forte.

Terceira colocada no ranking, a Hellmanns agradou os jurados no quesito sabor, mas ficou distante da versão artesanal, o que tirou alguns pontos.

Para saber o ranking com todas as maioneses avaliadas pelos especialistas, leia a matéria completa.