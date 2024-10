Maminha ou picanha: o que é melhor para o churrasco?

Um dos momentos mais importante do churrasco é a hora de selecionar as carnes. Uma das dúvidas recorrentes dos amantes desse momento é escolher entre: maminha ou picanha?

Começando pelo corte, o alcatra é uma seção da parte traseira do boi, logo abaixo da picanha, que dá origem a vários tipos de cortes populares na culinária, neste caso, a maminha.

Segundo especialistas, a maminha é um dos cortes mais nobres da parte posterior do boi. Ela apresenta uma textura macia e sabor agradável. Além disso, maminha tem se tornado uma alternativa cada vez mais valorizada, inclusive, tomando um certo espaço da picanha.

Principais erros ao preparar a maminha

Por causa da sua versatilidade e bom custo, a maminha é hoje a queridinha do churrasco. Por isso, evite algumas erros ao levá-la a grelha. Segundo especialista, o erro mais comum e prejudicial à maminha é o corte inadequado da carne. O corte correto é sempre contra as fibras, o que obriga o churrasqueiro a mudar o ângulo do corte ao longo da peça.

Outra dica é o ponto da carne. O corte se beneficia de um ponto não tão passado, para potencializar a maciez e o sabor. Saiba mais neste link.

Aprenda a controlar a grelha

Tanto a picanha quanto a maminha apresentam propriedades na hora de grelhar. Mas, de nada adianta saber o básico das carnes e não saber usar a grelha de forma correta. Como, por exemplo, como manter o calor uniforme ao longo do churrasco? Essa e mais dúvidas com as respostas certas, você encontra aqui neste link.

Receitas

Confira as receitas de pratos com picanha e maminha para refazer em casa abaixo:

Picanha ao molho de gorgonzola

Prato de Picanha ao molho de gorgonzola Foto: Pexels

Agora que você sabe mexer na grelha, próximo passo é testar suas novas habilidades. Por isso mesmo, que tal essa deliciosa receita de picanha? Que tem algo bem especial: um molho de gorgonzola. Confira o passo a passo completo neste link.

Maminha ao molho de cerveja preta

Maminha ao molho de cerveja preta Foto: Alex Silva/ Estadão

Ao lado de cinco ingredientes, você encara mais uma receita para se aventurar na cozinha ao lado da maminha. Com as dias de ouro dos especialistas acima, você vai conquistar o estômago de todos os seus familiares. Confira a receita completa aqui.