Masterchef 2023: Confira os pratos da 1ª classificada do Top 5

Na noite da última terça-feira (29), em mais um episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, Emanuel deixou o programa exibido na Band. Com isso, o Top 5 foi definido.

Insosso e sem sabor. Foi assim que Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira avaliaram o prato do cozinheiro vegano, após da prova de repescagem.

No episódio que definiu os cinco finalistas do MasterChef, os cozinheiros amadores precisaram preparar um menu com entrada, prato principal e sobremesa usando cacau e seus derivados em todos eles.

O trio de jurados ainda contou com a ajuda do chocolatier Alê Costa para avaliar os trabalhos. Ana Carolina, Danilo, Emanuel, Jucy, Luma e Wilton tiveram 1h30 de prova para fazer os três pratos.

Luma foi a primeira participante a conseguir uma vaga no top 5. A artista mineira surpreendeu ao fazer um carpaccio de abobrinha, uma barriga de porco com molho cítrico e uma torta fudge de chocolate. Além de subir ao mezanino, Luma também conquistou o terceiro pin dourado dela no jogo.

Confira a classificação: