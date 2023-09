MasterChef: Jacquin detona prato de participante e faz comparação inusitada

No último episódio do MasterChef Brasil, que foi ao ar na última terça-feira (29), o chef Erick Jacquin protagonizou mais um de seus clássicos momentos ‘sincerões’ e detonou o prato de Wilton.

Na ocasião, Jacquin reclamou que o prato principal do participante, um lombo de javali, estava seco demais e chegou a fazer uma comparação com o deserto.

“Javali é uma carne que vai muito bem com chocolate, mas isso aqui é horrível. Isso aqui é seco, parece o deserto da Arábia Saudita”, detonou ele.

Além do prato principal, o chef também acabou com a sobremesa de Wilton, um tartar de frutas com mel de cacau e farofa de chocolate branco.

“Isso aqui parabéns, que coisa original cortar frutas em cubinhos. Pode ser bom, mas é uma salada de fruta. Você é o confeiteiro da cozinha e vem aqui com uma salada de frutas? Com o Alê aqui? Você procurou a facilidade e se ferrou”, finalizou o francês, referindo-se ao chef Alê Costa, que fez parte do time de jurados no episódio.

Confira o episódio abaixo: