MasterChef 2023: descubra quem foi eliminado nesta terça (08)

Nesta terça-feira (08), o episódio do MasterChef mostrou a performance dos participantes na prova eliminatória. A proposta era elaborar um cordeiro, prato afetivo para um dos jurados, Rodrigo Oliveira. Lucas Seiji acabou errando no ponto do nhoque e, após consenso do júri, foi eliminado do programa.

Em entrevista à Band, ele comentou desapontado: “Esse mix de coisas diferentes me confundiu e fui me atropelando [...] Acho que não teve nenhum momento em que eu consegui, de fato, fazer um prato que me representa aqui dentro”.

Parte da chateação do competidor se deve ao fato de ter falhado no nhoque, prato que costuma fazer em casa frequentemente, mas, para ele, o maior erro foi não ter confiado em si mesmo ao longo da temporada: “Na prova da sopa fria, por exemplo, eu simplesmente segui o que eu senti ali e fui um destaque. Nessa prova, eu comecei a ter mais autoconfiança, mas não foi o suficiente. Eu aprendi com ela, mas deveria ter internalizado mais”.

“Não ter conseguido me provar aqui é um murro na cara”, disse Seiji, mas ainda ponderou: “A cozinha começa aqui, mas é algo muito maior que isso”.

Embora frustrado com o desempenho, o participante assegura que a gastronomia é sua paixão e continuará se dedicando a encontrar sua essência nela.