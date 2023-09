MasterChef Brasil: Destino de Fogaça no programa é revelado

Nesta terça-feira (29), algumas cenas da nova temporada do MasterChef foram divulgadas. A edição é marcada pela volta do chef Henrique Fogaça como jurado depois de meses afastado da emissora Band por questões pessoais, sendo temporariamente substituído por Rodrigo Oliveira durante a gravação da 10ª temporada do reality.

A nova edição é voltada para competidores profissionais, sendo a 5ª temporada dessa modalidade, mas ainda não possui data oficial de estreia, de acordo com informações do Band.com. No entanto, a atual temporada, com cozinheiros amadores, ainda está em exibição e já está quase chegando ao fim, com o top 5 já definido.

Os spoilers da nova temporada mostram avaliações afiadas de Fogaça e muita tensão no ar. “Quem não estiver com sangue nos olhos, melhor sair fora”, ele afirma aos cozinheiros. Confira o teaser: