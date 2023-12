MasterChef+: descubra quais foram os últimos eliminados da temporada

Foi ao ar nesta última terça-feira (19) o episódio da semifinal do MasterChef+, onde os seis competidores (Suyan, Monica, Maria do Carmo, Eduardo, Cida e Claudio) tiveram de encarar um desafio de carnes exóticas e outro, de caráter eliminatório, de bolo recheado.

Na primeira prova, Cida e Maria do Carmo se destacaram ao entregar rã empanada com molho de limão e enguia enrolada em folhas de alface, respectivamente, e subiram ao mezanino. Já os demais foram encaminhados para as eliminatórias, onde Suyan e Claudio não tiveram tanto êxito, por isso deixaram a competição.

Em entrevista ao Band.com, o jogador confessa que, embora não estivesse habituado a fazer bolo recheado, se surpreendeu com o fato de ter conseguido entregar a receita no tempo exigido: “Como eu nunca fiz, eu me surpreendi”. E celebrou: “Poxa, chegar aos 64 anos e poder produzir, estar ativo, isso me deixa muito orgulhoso. Estou feliz de ter chegado até essa semifinal, feliz mesmo”.

Suyan, também em entrevista, disse estar aliviada: “A coisa é tão intensa, é tão desafiadora, como em qualquer desafio, tu acaba gerando um estresse muito alto. É um alívio, acabou a pressão. Agora eu vou voltar a cozinhar na minha vibe”.

Ainda assim, a agora ex-participante diz sentir-se muito grata pela trajetória que traçou no programa: “Foi uma experiência fora de tudo que eu poderia pensar, foi muito interessante. Trouxe uma riqueza para mim, de ver que, com 63 anos, a gente pide fazer coisas fora da nossa zona de conforto”.