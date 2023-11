MasterChef+: programa terá participante de 86 anos; veja mais spoilers

Retornando para sua segunda edição nesta terça-feira (21) na Band, o spin off do programa culinário mais popular do Brasil, o MasterChef+, voltado para participantes acima de 60 anos, promete ser especial.

Isso é assegurado por ninguém menos que Marisa Mestiço, diretora do programa, que pontuou detalhes prévios em entrevista ao Band.com: “A segunda temporada sempre tem mais responsabilidade, principalmente quando a primeira foi tão incrível. A gente vem com a expectativa de agradar e conquistar o público. Os participantes são pessoas peculiares e muito diferentes uns dos outros”.

“Teremos uma relação de pessoas que mostram a potência do amadurecer. Vocês vão se apaixonar e pensar: ‘Quero chegar nessa idade assim’. Temos uma candidata de 86 anos que é um exemplo de vitalidade, de vida, de vontade e de superação”, revela.

A temporada será composta por seis episódios, exibidos semanalmente até o dia 26 de dezembro. Até lá, os telespectadores acompanharão as trajetórias e as disputas traçadas entre os 12 competidores que, segundo a diretora, são apaixonantes, possuem histórias divertidas e vão entregar receitas deliciosas.

Receitas testadas e aprovadas

