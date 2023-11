MasterChef + retorna com tempero renovado: Descubra as surpresas da temporada

O MasterChef Profissionais está chegando ao fim, com uma grande final já marcada para a próxima terça-feira (14), mas se engana quem pensa que ficará muito tempo longe do querido reality show gastronômico, afinal o ano de 2023 ainda não acabou, e uma terceira versão do programa vem aí para entreter e emocionar o público.

O spin-off da vez é o MasterChef +, que chega à sua 2ª temporada entre os meses de novembro e dezembro, trazendo para as telas da TV cozinheiros talentosos vindos de toda parte do Brasil a partir de 60 anos de idade, segundo informações do Band.com.

Ansioso para a estreia do programa? A equipe do MasterChef postou em suas redes sociais alguns spoilers do que vai rolar nessa edição; confira:

Receitas testadas e aprovadas

