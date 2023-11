MasterChef Profissionais: finalistas são revelados; confira a lista completa

Nesta terça-feira (07) o programa MasterChef Profissionais chegou à semifinal e proporcionou aos jurados, participantes e telespectadores emoções do início ao fim por meio de desafios de alto nível.

A última prova da noite exigiu que Bárbara, Moisés e Yuri elaborassem uma terrine en croûte, iguaria de origem francesa de difícil execução que se parece com um patê, mas é mais consistente e, no caso da versão salgada, é forrada com carnes.

Moisés infelizmente deixou sua terrine pronta cair nos minutos finais da prova e foi desclassificado por não ter um prato para apresentar aos jurados. Assim, a disputa ficou entre Yuri e Bárbara. Com uma receita que levou vitelo, carne suína, pato e salada com laranja, molho de ervas e picles de abobrinha de acompanhamento, a cozinheira brasiliense se destacou e, dessa forma, garantiu seu lugar no mezanino ao lado de Franklin, que foi vitorioso no primeiro desafio da noite.

O prato rendeu altos elogios dos jurados: “Gostei muito do seu blend de carnes, está muito saboroso, bem temperado. Massa no ponto certo, espessura certa, a sua salada tá viva, bonita, crocante, e o molho delicioso”, disse Fogaça logo depois que Jacquin confessou o desejo de levar o menu para casa e comer mais no dia seguinte, conforme aponta o Band.com.

