MasterChef+: saiba quais competidores disputam a final do programa

O episódio exibido nesta terça-feira (19) foi marcado por provas nada simples para os seis semifinalistas Claudio, Suyan, Cida, Maria do Carmo, Eduardo e Monica, que juntos enfrentaram um bingo de carnes exóticas e um desafio de bolo recheado.

As provas foram individuais e, na primeira, cada um teve a incumbência de elaborar pratos com carnes incomuns. Monica ficou responsável pelo siri-mole; Eduardo, pelo jacaré; Suyan, pelo coelho; Claudio, pelo avestruz; Maria do Carmo, pela enguia; e Cida, pela rã, conforme aponta o Band.com.

Os grandes destaques da noite foram Cida, que fez uma rã empanada com molho de limão, e Maria do Carmo, com seus rolinhos de enguia com folhas de alface. Assim, as duas se consagraram como as primeiras finalistas da temporada e subiram ao mezanino.

Já os demais foram para a etapa de eliminação, cujo tema foi confeitaria. Eduardo foi muito bem avaliado por entregar um bolo recheado com frutas vermelhas e Monica não ficou atrás, com seu delicioso bolo de nozes. Juntos, os dois completaram o quadro de finalistas e competirão pelo troféu no próximo episódio, que vai ao ar no dia 26.