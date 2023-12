MasterChef+: saiba quem deixou o programa no terceiro episódio da temporada

O terceiro episódio do MasterChef+ foi ao ar na última terça-feira (05) em clima natalino, onde os competidores, divididos em equipes, tiveram de preparar 55 potes de biscoitos temáticos para colaborar com duas ONGs de São Bernardo do Campo (SP) no serviço voltado às crianças em situação de vulnerabilidade.

Ricardo e Elisário integraram o time vermelho, comandado por Ima, que perdeu a prova. Eles foram encaminhados para a etapa eliminatória ao lado de Cida e Rachel, e juntos tiveram a função de elaborar um rocambole de carne recheado com molho e um acompanhamento.

O resultado do preparo acabou não sendo dos melhores para Elisário e Ricardo, que acabaram errando no tempo de forno e deixaram a carne crua. “Eu gostaria de fazer melhor, mas não consegui. Faltou forno, faltou dourar mais”, disse Eli em entrevista ao Band.com. “Saí do programa vitorioso, porque eu só deixei coisas boas para trás, e ainda tenho coisas boas pela frente”.

Ricardo, por outro lado, confessa estar em meio a uma mistura de setimentos: “São dois sentimentos: triste por ir embora, mas feliz por ter participado dessa festa, dessa experiência incrível que a gente não vai esquecer nunca mais”. “Eu quero voltar, porque eu não mostrei o que eu queria mostrar. Eu gostei tanto da brincadeira que eu quero mais”, encerra em tom quase profético.

