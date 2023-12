MasterChef UK: brasileira sofre acidente na cozinha; saiba o que aconteceu

Nos últimos dias de outubro deste ano uma brasileira esteve sob o holofote dos jornais europeus. A figura em questão era Cristina Maia, uma participante do MasterChef do Reino Unido (United Kingdom) que se acidentou durante a exibição de um dos episódios.

Segundo informações do Band.com, Cristina, de 51 anos de idade, é natural de Recife, Pernambuco, e mora em Londres há cerca de 20 anos, operando profissionalmente na cozinha há 17. Infelizmente ela foi desclassificada no 2° episódio da temporada, logo após a explosão.

“Quando tentei abrir, explodiu. Não culpo ninguém, somente a mim. Aconteceu e foi vacilo”, disse em relação ao líquido que, por estar sendo batido quente, causou pressão no utensílio e estourou, causando queimaduras de 2° grau no rosto, no antebraço e no queixo da ex-competidora.

O fato ocorreu durante as gravações do programa, em maio deste ano, e felizmente hoje Cristina já se encontra recuperada, sem sequelas e praticamente sem manchas na pele. “Foi uma boa experiência pra mim e para a minha carreira, não me arrependo. Acidentes acontecem e, na cozinha, acontece quase todos os dias de alguém cortar a mão ou queimar o dedo, faz parte do trabalho”, assegura em entrevista.

“O MasterChef foi para quebrar as minhas barreiras e me testar, não foi para ser famosa ou ganhar dinheiro. Pra mim foi desafio [...] Foi gratificante, intenso, com muitos estágios, mas foi muito bom”, finaliza.

