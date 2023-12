Conheça o restaurante que funciona no antigo prédio da Telesp

O centro histórico de São Paulo guarda grandes preciosidades que estão sempre sujeitas à ressignificação. Uma delas é o antigo prédio da finada Telesp, que agora é palco de um novo projeto de ocupação responsável por oferecer aos visitantes uma experiência gastronômica ímpar na companhia de um chef de cozinha profissional.

Idealizado por Kaue Fuoco, fundador da plataforma Kura, o evento que leva o nome Kura Grand Bazaar acontece no térreo do edifício e visa proporcionar conexões de forma lúdica, combinando o ambiente inusitado com o modo em que as refeições serão obtidas: através do preparo próprio, mas sob a supervisão do premiado chef Jaqueson Dichoff. Além disso, o lugar oferece drinques e sobremesas.

Para saber datas e horários de funcionamento, além dos custos da experiência, entre outros detalhes, leia na íntegra a matéria 'Edifício histórico no centro de São Paulo recebe convidados para experiência gastronômica', por Chris Campos

