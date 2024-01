O marketing do McDonald ‘s anunciou a volta do saudoso McFish ao cardápio da lanchonete por tempo limitado. Nascido nos Estados Unidos com “Filet-O-Fish”, é um sanduíche de peixe empanado com queijo e molho tártaro que deixou muitas saudades ao ser descontinuado pela empresa aqui no Brasil em 2017.

Neste dia 17 de janeiro, a venda antecipada começa com o valor de R$30,90 na McOferta média com batata frita e bebida médias. Há também uma opção de McFish duplo, com dois peixes, por R$35,90 o combo.

Por ser mais demorado de produzir do que o hambúrguer comum, os estoques são limitados. Para não perder, você pode comprar seu voucher pelo aplicativo do McDonald’s, o qual poderá ser utilizado somente entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro. Então, corra!

A venda nas lojas sem o voucher será liberada apenas a partir do dia 6 de fevereiro. Para matar a saudade enquanto espera o dia oficial de vendas, a gente separou três restaurantes em São Paulo que fizeram releituras do clássico e são uma delícia. Confira!

Notorious Fish

Definido como “cozinha casual do mar”, no cardápio, são muitos sandubas com peixes e frutos do mar, incluindo o The Notorious Filet O Fish (R$33), feito com peixe branco “polaca selvagem do Alasca” empanado na panko, queijo cheddar e molho tártaro. Tudo isso, no pão de ovo.

Onde

Funciona apenas com delivery e retiradas.

Endereço: R. Fradique Coutinho, 986 - Pinheiros.

Para mais informações e opções de delivery: @notoriousfishbr

Megusta

O Meg Fish é um lanche com um peixe empanado, cebola roxa, picles e um molho tártaro com toque de wasabi em um pão de brioche bem fofinho. O valor do sanduíche é de R$40 e é assinado pela chef Renata Vanzetto.

Onde

Endereço: R. Bela Cintra, 1551 - Cerqueira César.

Para mais informações: @megusta.bar

Nou Burguer

Uma dark kitchen, a cozinha do Nou Burguer é comandada pelo chef Amilcar Azevedo que trouxe sua releitura do McFish para sua loja. Ele leva peixe à milanesa, cheddar, bastante molho tártaro artesanal, picles de cebola roxa e de pepino no brioche por R$28 cada.

Onde

Somente delivery e retirada.

Endereço: R. Padre Carvalho, 204 - Pinheiros

Para mais informações: @nouburguer

Os lanches similares ao McFish não param por aqui. Veja outros lugares para matar a saudade!