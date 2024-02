Saiba o que comer no Café Tortoni, o café e tango mais antigo de Buenos Aires

Um dos lugares mais populares de Buenos Aires, o Café Tortoni está localizado no centro histórico da cidade e funciona desde 1858, sendo um dos destinos gastronômicos mais antigos da capital argentina.

O cardápio do café é variado e oferece pratos que entram em todas as refeições do dia, desde o café da manhã até o jantar. Entre as opções presentes no menu da casa, o chocolate quente com churros (cerca de R$ 19) é uma das principais saídas, assim como o medialunas e o tostado (misto quente argentino).

Além das opções separadas, há a possibilidade de pedir combinados completos de café, como o Tortoni, que conta com café com leite, fatia de bolo, tostado e suco de laranja, entre outras coisas.

O Café Tortoni ainda serve saladas e cortes de carnes para quem deseja consumir um almoço ou jantar, além de contar com carta de vinhos e drinques alcoólicos.

PUBLICIDADE

Para conferir mais curiosidades sobre o Café Tortoni e sua história, leia a matéria completa.