Saiba onde comer a ‘melhor empanada frita de fraldinha do Brasil’, segundo especialista

A Casa Horto surge como uma nova e promissora aposta para quem busca uma experiência gastronômica no Rio de Janeiro. Instalado em um casarão histórico de 1839, o restaurante traz dois ambientes distintos que capturam a atenção logo de cara. No térreo, o Pátio oferece uma imersão nas tradições argentinas, com destaque para carnes e pescados servidos ao lado de vegetais frescos. Subindo as escadas, o segundo andar, P’Alma, é comandado pela chef Luisa Veiga, uma veterana da cozinha, e pela bartender Jessica Sanchez, ícone da coquetelaria brasileira.

Bruno Agostini, do blog “Seleção Carioca”, não poupou elogios à empanada frita de fraldinha, que definiu como “uma das melhores que já comi no Brasil, superando até as argentinas que tanto amo.” Para ele, a Casa Horto foi além de uma simples inauguração, trazendo uma “extensão do Jardim Botânico”, tamanha a sintonia entre o ambiente e a natureza ao redor.

O steak tartare da chef Luisa também chamou a atenção do crítico gastronômico. “O meu steak tartare é famoso, um típico pega-marido: conquistei meus últimos namorados com ele”, brincou a chef, deixando claro o sucesso do prato. Confira o momento no vídeo abaixo:

Ainda no vídeo, Agostini explora outros destaques do cardápio. O carpaccio, temperado com uma rica combinação de ervas, azeite e parmesão, roubou a cena. Outro prato que se destacou foi o foie gras poêlé, servido sobre um creme de abóbora tão leve que o colunista não hesitou em chamá-lo de “espuma”.

Foie gras em forma de espuma e grelhado Foto: Bruno Agostini / Estadão

Ainda do P’Alma, o arroz de frutos do mar foi um espetáculo à parte. “Muita cavaquinha, no ponto perfeito de cozimento”, definiu Agostini, acrescentando que o prato era, sem dúvida, a estrela da noite.

Fraldinha no ponto exato Foto: Bruno Agostini / Estadão

E como começou, também terminou com a fraldinha, que, nas palavras de Agostini, “veio para comprovar o talento de Adair Herrera com as carnes”. A grelha precisa, o sal no ponto certo e a guarnição de vegetais na brasa fecharam com chave de ouro a experiência gastronômica.

Você sabia?

O Rio de Janeiro é um dos melhores destinos gastronômicos do mundo, segundo o TasteAtlas. A cidade carioca ocupa a 43ª posição, integrando o top 50. Além do Rio, outras cidades do Brasil entraram para a lista, como São Paulo, que ficou com a 31ª posição, Recife em 55ª e Salvador em 66ª. Saiba mais neste link.