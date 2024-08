É saudável comer alimentos da AirFryer? Descubra a melhor marca

A Airfryer atualmente é uma mão na roda para quem quer evitar fritar suas comidas no óleo. No entanto, mesmo com essa praticidade, as pessoas estão sujeitas a ter algumas dúvidas. Alguns usuários do eletrodoméstico, por exemplo, começaram a questionar se é realmente saudável comer alimentos dela.

Por esse motivo, o Estadão entrou em contanto com profissionais para entender os benefícios e malefícios da Airfryer. O físico Francisco Guimar, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), explicou que as fritadeiras elétricas funcionam por meio da transferência de calor.

Segundo o físico, no processo de aquecimento com o ar quente, não acontece nenhuma alteração na estrutura e composição dos alimentos, como a adição de alguma substância além daquelas já presentes neles, por isso, não há problema em comer alimentos da Ayrfrier.

Além disso, Beatriz Tenuta, nutricionista e professora do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, disse que é até mais saudável consumir as refeições da máquina do que em fritadeiras convencionais, por exemplo.

Qual é a melhor marca?

AirFryer web Foto: Freepik

Por conta da sua popularidade o que não falta são marcas de Airfryer espalhadas pelo país. Por causa disso o Paladar testou, ao lado de especialistas, a melhor fritadeira sem óleo. Ao todo oito marcas foram avaliadas pelo júri. Confira o top 3:

Oster Philips Walita Britânia

Quer saber mais? Veja no link da matéria aqui.

Mix de vegetais na AirFryer

Mix de vegetais Foto: Giulia Cucio

Confira também duas receitas para você se aventurar. Neste mix de vegetais, composto por cenoura, abobrinha, cebola roxa, batata-doce, abóbora e tomate, fica crocante na AirFryer. Veja a receita completa aqui.

Pastel de queijo na AirFryer

Pastel de queijo Foto: Giulia Cucio

O pastel de queijo na Airfryer é uma ótima alternativa para quem gosta de praticidade. Com apenas dois ingredientes você consegue fazer um aperitivo para seus familiares. Confira neste link a receita completa.