O molho de pimenta é uma explosão de sabor e calor, transformando pratos simples em experiências marcantes. Considerado um dos acompanhamentos favoritos dos brasileiros durante as refeições, ele é a junção perfeita da pimenta, ao lado do vinagre, limão, alho, ervas e sal.

No Brasil, a cachaça é um dos ingredientes principais do molho de pimenta, junto com algum tipo de óleo, especialmente se a intenção é bater tudo para obter uma textura cremosa. Para o sabor picante, como pimenta malagueta, por exemplo, é considerada como uma das prediletas.

Benefícios da pimenta vermelha

Enquanto isso, as pimentas vermelhas são repletas vitamina C, flavonoides e carotenoides, que podem melhorar a circulação sanguínea e contribuir para a saúde cardiovascular, entre outros benefícios. Contudo, é necessário apresentar uma alimentação balanceada e saudável.

Melhor marca de molho de pimenta

A melhor marca de molho de pimenta segundo especialistas Foto: Taba Benedicto/Estadão

Para te ajudar a escolher a melhor marca de molho de pimenta dos mercados, o Paladar resolveu testar 16 marcas diferentes ao lado de especialistas no assunto. De um lado, Luana Sabino, chef do Metzi e da Atzi Taquería,Rodrigo Augusto, chef dos Ici Brasserie e dos bares Astor, Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade da Companhia dos Fermentados. Cada avaliação foi realizada às cegas. Saiba mais neste link.

Top 3

Bombay Castelo Cholula e Dia

Bombay

Bombay foi escolhido o melhor molho de pimenta pelo júri Paladar

A Bombay se consagrou como favorita do time por entregar uma fermentação da pimenta habanero, ser bem temperada e apresentar boa evolução do sabor junto à picância, segundo os especialistas.

Receitas

Se você está em busca de novas receitas utilizando molho de pimenta, separamos duas receitas especiais que envolvem molho de pimenta, a primeira é pra fazer molho de pimenta malagueta que apresenta um sabor inconfundível e é extremamente marcante no paladar e a segunda, envolve um filé mignon ao molho de pimenta.

Molho de pimenta malagueta

Molho de pimenta malagueta Foto: Roberto Seba

Nesta receita você viaja no sabor ardente e envolvente da pimenta malagueta que é normalmente encontrada nas regiões tropicais das Américas. Essa pimenta vai muito bem com alho e outros temperos. Confira o passo a passo completo neste link.

Filé mignon ao molho pimenta

Filé au poivre (filé mignon ao molho de pimenta). Foto: Monalisa Lins|Estadão

O preparo é fácil, os sabores são intensos - e o acompanhamento perfeito é uma boa generosa porção de batata frita palito. Saiba mais neste link.