Melhor requeijão do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

Um dos ingredientes mais amados pelos brasileiros na hora de fazer sanduíches é o requeijão, que também pode ser usado nas mais variadas receitas, sejam de café da manhã, almoço ou até mesmo sobremesa.

Mas para aqueles que compram o produto pronto nos supermercados é importante prestar atenção nas especificações e levar em conta além do preço, o sabor.

Para ajudar na seleção do produto, o Paladar convidou um time de jurados para testar às cegas 12 marcas de requeijão. O critério usado pelos especialistas foi encontrar o produto que mais lembrasse as origens do requeijão no Brasil, com sabor delicado, textura cremosa e apresentação de dar água na boca.

Na opinião dos jurados, a marca Crioulo foi a que apresentou o melhor produto. O requeijão recebeu elogios dos jurados pela cremosidade e textura consideradas “perfeitas”, além do aroma de leite e o equilibro de sal na composição.

Para saber quais foram as outras marcas avaliadas pelo Paladar, leia a matéria completa.