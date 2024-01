Como fazer requeijão caseiro sem errar?

O requeijão faz parte da mesa dos brasileiros e a história dessa iguaria surgiu aqui mesmo no Brasil. Na época da chegada das primeiras famílias portuguesas ao Brasil, as sinhás faziam diversas receitas diferentes para aproveitar o leite que sobrava em tempos que ainda não existia geladeira.

Atualmente diversas marcas do produto podem ser encontradas nos supermercados, mas para quem quer uma versão mais natural e caseira de requeijão, há algumas receitas que podem ser feitas em casa e ficam ainda melhores do que as versões industrializadas.

