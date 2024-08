A cidade de Paris, na França, é o palco das Olímpiadas de 2024 e, em meio as competições das diversas modalidades esportivas, tem mostrado seus pontos turísticos que são conhecidos mundialmente. Mais do que apenas uma cidade cheia de patrimônios, Paris também é um prato cheio para quem gosta de comer bem.

Os restaurantes, especialmente os bistrôs, são geralmente pequenos e intimistas, e oferecem um clima descontraído. Boa parte deles possui mesinhas ao ar livre com cadeiras voltadas para a calçada, que transmitem o estilo parisiense. Para descobrir quais são os melhores bistrôs de Paris, o Paladar perguntou a chefs especialistas quais são seus restaurantes favoritos na cidade das Olimpíadas.

Benoit Paris

Comandado pelo lendário chef Alain Ducasse desde 2005, esse bistrô inaugurado em 1912 possui uma atmosfera vintage e já ganhou uma estrela Michelin. Localizado na região do Marais, é a sugestão do chef banqueteiro Gustavo Pereira, do buffet Partager Gastronomia.

“Eles servem pratos clássicos da cozinha francesa. É para quem quer experimentar os clássicos sem errar”, afirma o chef. Entre as dicas de Pereira está o cassoulet, um cozido de feijão branco que lembra a feijoada brasileira.

Endereço: 20 Rue Saint-Martin, 75004.

L’ Ami Jean

O bistrô do chef Stéphane Jégo tem clima descontraído e a especialidade são os pratos elaborados com ingredientes sustentáveis. Para o chef Renato Carioni, do restaurante Così, o grande destaque do lugar são as receitas elaboradas com frutos do mar, como o polvo assado com jus de carne bovina. Ele também indica as sobremesas. “Não deixe de pedir a sobremesa. Lá eles servem o melhor arroz doce da Terra, com caramelo salgado e nougatine”, destaca ele.

Onde: 27 Rue Malar, 75007.

Chez Janou

O bistrô oferece uma cozinha provençal, inspirada no Sul da França. A chef confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, indica o magret de pato com batatas e o entrecôte ao molho poivre. “Os pratos são maravilhosos, mas a estrela da casa é a ‘mousse au chocolat’ que é trazida à mesa numa compoteira e servida em grandes e deliciosas colheradas na sua frente”, revela ela.

Onde: 2, rue Roger Verlomme, 75003.

Gostou de saber os bistrôs que você não pode deixar de visitar durante os Olímpiadas de 2024 em Paris? Confira mais sugestões dos chefs na matéria de Cintia Oliveira.