Os melhores eventos gastronômicos em São Paulo para curtir nas próximas semanas

As pessoas podem até dizer que não existe amor em São Paulo, mas a cidade que nunca dorme compensa de outras formas. Nas próximas semanas, a capital estará repleta de eventos gastronômicos para todos os gostos. De vinhos e feijoadas a deliciosos pastéis e drinques para animar a noite, São Paulo oferece uma variedade de experiências culinárias imperdíveis. Por isso, organizamos um roteiro especial com os melhores melhores eventos gastronômicos em São Paulo para curtir nas próximas semanas.

Até setembro, a capital oferece uma série de opções para quem deseja se aventurar pela cidade. Que tal começar com um bom vinho neste frio? Essa é a escolha ideal para curtir ao lado do seu par ou dos amigos. Pensando nisso, a Casa do Porco está promovendo uma festa dedicada aos vinhos. Com uma experiência única de coleta de uvas na vinícola Guaspari, no interior de São Paulo, o chef Jefferson Rueda criou um menu especial para os apreciadores de vinho. O evento acontece todos os finais de semana até o dia 1º de setembro, então programe-se para não perder. Vale destacar que o chef Jefferson Rueda voltou ao comando do restaurante no final de julho, trazendo consigo um novo e exclusivo menu degustação.

Feijoada do Baixo Gastronômico

Agora se você quer se aventurar pela Vila Madalena, a feijoada do Baixo Gastronômico é parada obrigatória. O chef Ivan Santinho é reconhecido por personalizar jantares e festas de todos os tipos. O segredo dessa feijoada, que a faz tão reconhecida, é que Santinho faz um pré-preparo dois dias antes de servir a refeição, garantindo que um caldo à base de orelha. Os dias que você tem para ir comer são aos sábados de agosto, nos dias 10,14 e 24.

E o pastel? Só se for no Bar Original

O Bar Original está trabalhando com diferentes tipos de recheios de pastel, em comemoração aos 28 anos do estabelecimento. A cada dia da semana os sabores mudam. Por exemplo, toda segunda-feira do mês é um pastel com polvo, milho e linguiça. O de queijo comté com cebola e vinagre de jerez é a opção para as quintas-feiras. Saiba mais neste link.

E os drinques?

O drinque mais caro do Baretto Foto: Bruno Geraldi

No próximo dia 15 de agosto vai acontecer no Bar Oculto uma noite de coquetéis, ao lado do bartender Kennedy Nascimento. Além disso, a dupla Spencer e Cris Negreiros também vão estar presentes com drinques diversos, inclusive uma bebida que leva azeitonas sicilianas.

Agora pra fechar com chave de ouro: que tal uma comida francesa?

A chef brasileira radicada na França Alessandra Montagne Foto: Deni Bloch I Custom Credit

Pela primeira vez em São Paulo, a chef Alessandra Montagne vai chefiar dois jantares exclusivos, nos dias 14 e 15 de agosto, no Vista. O menu estará completamente inspirado em seu restaurante Nosso, localizado em Paris, mais uma dica para notar no seu roteiro gastronômico.