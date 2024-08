Os 10 melhores lanches do mundo, segundo o TasteAtlas

Quem nunca teve fome de lanche que atire a primeira pedra. Entenda como lanche, aqueles aperitivos para comer de tarde, não apenas como um misto ou um x-burguer, mas aquele que você espera comer em um determinado momento do dia. Como o pão de queijo, por exemplo, que é uma alternativa que se alastra desde de a parte da manhã até o entardecer. Conhecidos também como snacks, em inglês, normalmente são servidos entre as refeições principais.

O TasteAtlas divulgou recentemente um ranking com mais de 150 países e seus melhores lanches. Lembrando que essa plataforma faz uma seleção de avaliações de seus usuários espalhados pelo mundo. Em primeiro lugar, o Japão com o Gyoza de Hamamatsu. Ele é rico em repolho, cebola, carne de porco e temperos selecionados.

Na sequência, o Guotie é um bolinho do norte da China tipicamente recheado com carne de porco moída, repolho chinês, cebolinha, gengibre, vinho de arroz e óleo de semente de gergelim. Em terceiro lugar, Karipap, típico da Malásia que apresenta uma massa folhada que pode ser tanto frita quanto assada, recheada de curry.

Dentro do top 10 ainda, em quarto lugar, o Brasil apareceu com o favorito da galera, o pão de queijo mineiro. Além disso, vale ressaltar que o mesmo lanche também foi eleito uma das melhores comidas para café da manhã do mundo, segundo o TasteAtlas.

Confira o top 10

Gyoza de Hamamatsu, Japão Guotie, China Karipap, Malásia Pão de queijo, Brasil Esquites. México Roti canai, Malásia Pempek, Indonésia Batagor, Indonésia Antojitos, México Kepta Duona, Lituânia

Pão de queijo com parmesão

Pão de queijo com parmesão. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Saindo um pouco do pão de queijo tradicional que normalmente é feito com queijo meia cura mineiro. Nesta receita que separamos para você, o diferencial está no uso de um queijo mais intenso, o parmesão para o seu lanche. Aprenda o passo a passo completo neste link.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.