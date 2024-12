Os melhores panetones testados às cegas por especialistas

Não é só de Papai Noel que vive o Natal! Com o final do ano chegando, outros elementos clássicos também voltam a aparecer. Um dos tradicionais é o panetone, visto que é uma das iguarias que mais se destaca por seu sabor e facilidade para harmonizar com diferentes pratos.

Pensando nisso, o Paladar testour diferentes marcas de panetone para avaliar sabor, massa e frutas, destacando as melhores opções do mercado. O júri fez o teste às cegas nesta iniciativa 100% editorial. Veja as marcas que se destacaram:

A Padeira

Com uma massa de fermentação natural e recheio com casca de laranja e de limão confitados, uva-passa e pasta aromática artesanal de produção própria, este panetone elaborado pela padeira Alethéa Suedt se destacou na categoria de Mais Desejados. Além disso, sua aparência e casca se mostraram atrativos para os jurados junto com seu aroma e sabor.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Casa Santa Luiza

Indo para a categoria de Tendência e harmonização de panetones com sabor cítrico, a Casa Santa Luiza se destacou com o uso de quatro elementos no recheio: geleia de mexerica, limão confitado, raspas de laranja e de limão-siciliano envolvidas com um pouco de chocolate. Além disso, sua massa de fermentação natural leva tangerina e possui um sabor equilibrado que superou as expectativas dos jurados.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confeitaria Dama

Visto com um dos melhores entre os panetones clássicos, o panetone que leva frutas secas macias e carnudas, como cascas de laranja, limão, cidra e cerejas cristalizadas também apresenta uma massa de fermentação natural. Os jurados também provaram e atestaram: a massa do panetone tem uma aparência vibrante e viva.

PUBLICIDADE

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Casa Suíça

Para aproveitar um panetone de alta qualidade sem doer no bolso, o La Veneziana é uma das opções favoritas da categoria Custo-benefício. Com damasco, ameixa e uvas-passas, ele também apresenta uma massa levemente ressecada e com sabor neutro, contrapondo o dulçor das frutas.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Rosewood

PUBLICIDADE

Recheado com goiaba seca, zest de limões caipira, rosa e cravo, este panetone elaborado pela confeiteira Saiko Izawa foi elogiado por seu sabor, textura leve, boas frutas e aroma rico. Além disso, sua embalagem desenvolvida com fibras naturais tem uma aparência chique que garantiu destaque na categoria Para Presentear. Confira os valores de cada panetone aqui.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Panetone bom e barato

Se depois de descobrir os melhores panetones você ficou com vontade, dê uma olhadinha na lista das marcas que oferecem qualidade e economia no mesmo produto ao clicar neste link.

TQ SÃO PAULO 18.11.2024 PALADAR CADERNO2 Still de panetones que foram analisados no teste de panetones 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Paladar Testou

Se você gosta de produtos de alta qualidade, o que acha de conferir outros testes do Paladar e garantir o melhor para a sua compra? Clique aqui e saiba mais.