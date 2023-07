Messi lança hambúrguer inspirado na sua comida favorita com Hard Rock

Lionel Messi anunciou este mês, em suas redes sociais, uma parceria com a rede Hard Rock. O argentino tornou-se embaixador da empresa americana e assinou um novo prato, o sanduíche de frango à milanesa inspirado em sua comida favorita.

“Mais um sonho realizado! Muito feliz em apresentar a vocês o novo Sanduíche de Frango Messi, que criamos com a Hard Rock, inspirado em minha comida favorita: Milanesa! Você não pode perder!”, escreveu o jogador nas redes sociais.

“Criado para você por Leo Messi”, diz o slogan publicitário do sanduíche. O hambúrguer faz parte do cardápio da Hard Rock pelo mundo inteiro, com destaque para o restaurante localizado em Puerto Madero, Buenos Aires.