Micro-ondas: como usar o eletrodoméstico para secar ervas?

O micro-ondas faz parte da cozinha de muitas pessoas e quem tem o eletrodoméstico não consegue viver sem, ainda mais quando descobre todas as funções do aparelho, pois o aparelho não serve apenas para descongelar, ao contrário do que muitos pensam.

Uma das funções do micro-ondas é secar ervas para facilitar o preparo de receitas. Essa tática é ótima para ser usada no verão, quando as ervas crescem muito.

Segundo o Serviço de Extensão da Universidade Estadual de Oregon, você nunca deve secar mais de 1 a 2 xícaras de cada vez e recomenda que você verifique as instruções do micro-ondas para colocar o tempo certo.

Coloque as ervas entre duas folhas de papel toalha branco comum para facilitar o processo.

“A instrução geral para secar 1 xícara de ervas é cozinhar em potência alto por 1 a 2 minutos em fornos de 700-1.200 watts; 2 a 4 minutos em fornos de 650-700 watts; e 3 a 6 minutos em fornos de 500-600 watts. Mexa as ervas a cada 30 segundos após o primeiro minuto até quase secarem e depois deixe-as terminar de secar à temperatura ambiente”, diz a entidade.

