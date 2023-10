Milho para pipoca: qual é a melhor marca do mercado segundo especialistas?

Clássico alimento consumido nas salas de cinema ou durante uma maratona de séries e filmes no sofá da sala é a pipoca. Um dos vários subprodutos do milho, além de ser encontrado pronto naqueles grandes aparelhos com vitrines aquecidas, pode ser facilmente feita em casa.

Para a opção caseira, uma panela, um pouco de óleo, sal e grãos de milho próprios para esse preparo são elementos suficientes para render boas porções do petisco. Certamente, para que a pipoca alcance ao máximo os aspectos que a tornam tão saborosa, o milho deve ser de qualidade.

O Paladar testou 7 marcas diferentes de milho de pipoca vendidos no mercado afim de saber qual delas oferece o melhor rendimento, aparência e sabor. Cor, formato, crocância e regularidade de grão que não estouram no processo de cocção também foram critérios de avaliação.

Para realizar o teste, foram reunidos os produtos das marcas Amafil, Dona Clara, Hikari, Korin, Qualitá, Salu e Yoki. Todos foram em uma panela de aço inox na proporção de uma colher de sobremesa de óleo para meia xícara de cha de milho cru, e, após a degustação, os especialistas constataram que o melhor milho para pipoca é o da fabricante Qualitá.

Segundo os jurados, a marca que ocupa o primeiro lugar do ranking rendeu uma porção grande de pipoca que, mesmo depois de um tempo pronta, ainda manteve um nível parecido de crocância. Enquanto ainda cru, o produto tinha ótima aparência, sem pontas escuras que indicavam leve queimadura.

Para conferir o ranking completo com as seis marcas restantes, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor milho para pipoca do mercado?’, por Chris Campos, que pode ser acessada aqui.

