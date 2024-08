Último pioneiro da nouvelle cuisine, criador da ‘salada elegante’, morre aos 91 anos

Michel Guérard, chef de cozinha francês e último participante da “nouvelle cuisine”, movimento gastronômico liderado por ele e outros chefs franceses, faleceu nesta segunda-feira, 19, aos 91 anos.

Guérard é responsável por um dos hábitos mais normais que fazemos hoje: comer salada ao lado do prato. Essa inovação foi criada pelo chef em 1965. No momento que ele decidiu a novidade, deixou de lado os grandes recipientes para dar uma cara mais elegante para a salada.

Ficou hiper conhecido com a salada folle, que inclui feijão verde, aspargos, lascas de trufas e de foie gras, além de vinagre de Jerez.

Além disso, faleceu cuidando do Les Prés d’Eugénie, restaurante que leva três estrelas do Michelin. O estabelecimento está instalado dentro de um hotel/spa, onde apresentou a sua cozinha de emagrecimento com pratos influenciados pelo movimento “nouvelle cuisine”.

Érick Jacquin lamentou a morte do chef

Ao lado de mais duas personalidades que faleceram próximas do chef francês, Jacquin lamentou o momento. “Silvio Santos, o gênio da televisão; Alain Delon, um gênio do cinema; e Michel Guérard, o último gênio da cozinha francesa”, disse em seu Instagram.

Salada toscana

Salada toscana. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Confira duas saladas para você testar em homenagem ao Michel Guérard. Nesta primeira, o truque de preparo é misturar tudo apenas na hora de servir, para não amolecer o pão. Veja mais neste link.

Salada grega

Salada grega Foto: Ricardo D’Angelo

Essa salada promete sair dos ingredientes mais conhecidos e mergulhar naqueles que são característicos da Grécia. Além disso, é considerado um dos pratos mais tradicionais da culinária do país. Confira o passo a passo completo neste link.