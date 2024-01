Mozzarella de búfala: ranking do Paladar define a 3ª melhor marca do mercado

Seis marcas de mozzarella de búfala comuns no supermercados foram postas à prova no teste do Paladar, com a Almeida Prado alcançando o último lugar no pódio em quesitos de qualidade.

Conforme a descrição dos especialistas na matéria de Danielle Nagase, a marca do terceiro lugar evidenciou principalmente textura e sabor agradáveis, mas não estava tão fresca.

O resultado, feito por meio de uma degustação às cegas -ou seja, com os produtos não identificados-, considerou aspectos como consistência, textura e sabor. Para saber mais, leia o conteúdo na íntegra aqui.