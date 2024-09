Mulher posta revolta na internet após surpresa na hora de pagar a conta do café da manhã

Uma mulher americana precisou recorrer aos internautas após se sentir frustrada depois de tomar café da manhã em um restaurante e receber uma taxa inesperada na conta. De acordo o jornal, NewsWeek, a jovem pagou uma taxa chamada de “kitchen appreciation” (agradecimento ou apreço à cozinha, em tradução livre).

A moça detalhou o caso, em uma postagem divulgada no último dia 3, do mês passado. A foto da conta mostra três itens de café da manhã do restaurante Paperboy em Austin, Texas, junto com algumas bebidas, totalizando $ 64,75. No entanto, uma gorjeta de ‘apreciação da cozinha’ de 3 por cento foi adicionada sem o consentimento dela, elevando a conta para $ 66,69 antes dos impostos.

Diferentemente de uma taxa de serviço, essa taxa extra é normalmente alocada para a equipe da cozinha de apoio. A mulher, compartilhou ainda, que ela estava evitando de sair para comer devido à inflação. “Estávamos economizando para um bom café da manhã porque não saíamos há muito tempo, porque tudo está muito caro agora”, disse ao jornal americano.

A situação gerou um desconforto para mulher e seus acompanhantes. “Quando recebemos a conta, não queríamos pagar a taxa, mas tínhamos vergonha de questionar na cara da equipe”, explicou a americana de 30 anos.

Enquanto do outro lado da moeda, um representante do estabelecimento disse: “O Paperboy instituiu a política há dois anos. Nosso objetivo era aumentar o piso para a equipe da cozinha, permitindo-nos preencher a lacuna entre a frente e os fundos da casa sem aumentar os preços do menu”.

Onde tomar um bom café da manhã em São Paulo?

Mesa do café da manhã do Kilombo. Foto: Cris Berger

O Paladar selecionou algumas dicas de estabelecimentos espalhados pela grande São Paulo com uma experiência gastronômica que pode ser simples, rápida ou elaborada e reconfortante. Saiba mais neste link.

Onde tomar um brunch em São Paulo?

Assinado pelo chef Onildo Rocha, o brunch do Notiê tem vista panorâmica para o Centro de São Paulo Foto: Leandro Miranda

Por causa dos dias corridos, se não der pra tomar um café da manhã, que tal um brunch por sampa? Confira também mais algumas sugestões para quem gosta da ideia de combinar doces e salgados e quer se deliciar sem pressa. Veja mais neste link.