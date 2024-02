Onde tomar café da manhã em São Paulo?

Refeição essencial que energiza o dia que vem pela frente: esse é o verdadeiro café da manhã. Além dessa qualidade única, o pequeno almoço é também a oportunidade de iniciar o dia com uma experiência gastronômica que pode ser simples, rápida ou elaborada e reconfortante.

Muitos consideram o café da manhã a refeição mais importante do dia, e por boas razões. Ao acordar, o corpo precisa de combustível para recarregar suas reservas de energia. Um café da manhã balanceado fornece uma combinação de carboidratos, proteínas e gorduras, que são essenciais para sustentar a energia ao longo da manhã.

Além do aspecto nutricional, o café da manhã também desempenha um papel emocional em muitas famílias. Muitas vezes, é um momento para reunir os entes queridos antes do início do dia, ou até mesmo uma oportunidade para desfrutar de um momento de tranquilidade consigo mesmo.

Algumas pessoas preferem um café da manhã rápido e prático durante a semana, enquanto outros são loucos por encontrar os melhores cafés da manhã da cidade. Para esses, dedicamos uma lista de três lugares que servem excelentes cafés da manhã.

Feliciana

PUBLICIDADE

Mesa da Feliciana Pães Foto: Elvis Fernandes

Misto de padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias está instalada no Mercado de Pinheiros. Especializada em pães de fermentação natural, tem ambiente dos mais acolhedores, com plantas e objetos de fazenda. Do menu, vale provar o Nhô Croque (R$42), versão da casa do croque monsieur com produtos brasileiros, ou mesmo o clássico pão na chapa com manteiga (R$8). Para acompanhar, tem um saboroso café coado feito a partir de grãos torrados no fogão a lenha (R$8).

Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h (brunch aos sábados das 9h30 às 18h) | @feliciana.paes

St Chico

PUBLICIDADE

Opções da St Chico Foto: Elvis Fernandes

A padaria artesanal é o lugar perfeito para um café da manhã descompromissado em qualquer dia da semana. A unidade de Higienópolis ainda conta com um deck agradável a céu aberto, ideal para levar o pet. Para quem não abre mão de um bom quitute, vale provar o Pão de Queijo (R$8,8), cuja receita é da avó da padeira Helena Mil-Homens, acompanhado de um café espresso (R$7,60). Também configuram boas pedidas os folhados da casa, como o Caracol de Presunto e Queijo (R$16,50) e a Galete de Tomate e Gorgonzola (R$12.50).

Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis, São Paulo/SP – Telefone: (11) 95324-5589 | Rua Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 97280-9010 | Rua Mourato Coelho, 383 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h | @st.chico

Sapit

Supercumbuca da Sapit Foto: Neuton Araujo

PUBLICIDADE

Bem arejado, o restaurante da Vila Madalena é focado em café da manhã e incluiu novas pedidas no cardápio. Entre as possibilidades, estão os Ovos Revoltos (ovos mexidos da Korin com cúrcuma e pão de fermentação natural, R$32) e a tapioca marguerita (R$22), feita com mussarela, tomatinhos e manjericão. A Super Cumbuca (R$42) é composta de iogurte de coco vegano, frutas frescas, granola da casa e geleia de ameixa, mas quem procura uma dose extra de doçura pode pedir as Panquecas dos Hermanos (R$22), com doce de leite argentino. Para beber, o Smoothie AVO (R$25) combina manga e banana e o suco Palermo (R$18) é composto de abacaxi, blueberry e laranja.

Rua Aspicuelta, 30 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Telefone: (11) 3031-4357 | Horário de funcionamento: todos os dias das 8h às 19h | @sapit.restaurante