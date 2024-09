“A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. A economia de energia é essencial para a preservação dos recursos naturais”, diz a nota da Aneel.

A justificativa da agência federal para a alta é o maior custo para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Isso é reflexo da previsão de chuvas abaixo da média em setembro. Com uma quantidade menor de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do país operam com níveis mais baixos do que a média esperada, em cerca de 50%. Associado a isso, o acionamento mais constante de usinas termoelétricas leva a um custo maior na produção.